Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в демилитаризованной зоне. 26 мая 2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в демилитаризованной зоне. 26 мая 2018

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На фоне противоречивых заявлений Дональда Трампа о встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре гадать, состоится она или нет, уже бессмысленно, но один выдающийся результат уже достигнут — по сравнению с президентом США лидер КНДР стал выглядеть солидным и мудрым руководителем, считает российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Дональд Трамп, кажется, решил превзойти сам себя. Теперь оказывается, что дата и место встречи с Ким Чен Ыном не изменились и он по-прежнему рассчитывает на переговоры. Видимо, предыдущее обиженное письмо с отменой было написано под влиянием импульсивного порыва", — написал Лукьянов в комментарии для страницы своего журнала.

По его словам, гадать, состоится саммит или нет, в таких обстоятельствах бессмысленно, но один выдающийся результат уже достигнут.

"На фоне президента США северокорейский вождь, которого еще относительно недавно считали психопатом-провокатором, выглядит солидным, ответственным и мудрым руководителем. Грубо не отвечает, демонстрирует добрую волю и смиренно ждет, пока собеседник перебесится", — отметил эксперт.

Лукьянов также предположил в шутку, что Ким Чен Ын заключил с Трампом контракт по улучшению имиджа КНДР.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры лидеров двух стран в Сингапуре 12 июня, однако 24 мая Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Он заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В ответ МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести саммит с США и что встреча все же должна состояться для разрядки сложных отношений.

После этого стороны вернулись к инициативе провести саммит в условленные ранее место и время. 26 мая Трамп заявил, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.