МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На фоне противоречивых заявлений Дональда Трампа о встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре гадать, состоится она или нет, уже бессмысленно, но один выдающийся результат уже достигнут — по сравнению с президентом США лидер КНДР стал выглядеть солидным и мудрым руководителем, считает российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
По его словам, гадать, состоится саммит или нет, в таких обстоятельствах бессмысленно, но один выдающийся результат уже достигнут.
"На фоне президента США северокорейский вождь, которого еще относительно недавно считали психопатом-провокатором, выглядит солидным, ответственным и мудрым руководителем. Грубо не отвечает, демонстрирует добрую волю и смиренно ждет, пока собеседник перебесится", — отметил эксперт.
Лукьянов также предположил в шутку, что Ким Чен Ын заключил с Трампом контракт по улучшению имиджа КНДР.
В ответ МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести саммит с США и что встреча все же должна состояться для разрядки сложных отношений.
После этого стороны вернулись к инициативе провести саммит в условленные ранее место и время. 26 мая Трамп заявил, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.