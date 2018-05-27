Опознаны все погибшие в авиакатастрофе на Кубе, сообщили СМИ

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Судмедэксперты завершили опознание жертв авиакатастрофы самолета Boeing 737-200 на Кубе, сообщает портал Cibercuba со ссылкой на руководство Института судебной медицины страны.

Авиалайнер Boeing 737-200, 18 мая выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли, одна женщина оставалась в критическом состоянии.

По данным портала, опознаны все жертвы катастрофы, единственная к данному моменту выжившая остается в критическом состоянии. Ранее сообщалось о трех выживших пассажирках, но две из них позднее скончались в больницах.

Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.