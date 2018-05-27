Опознаны все погибшие в авиакатастрофе на Кубе, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Судмедэксперты завершили опознание жертв авиакатастрофы самолета Boeing 737-200 на Кубе, сообщает портал Cibercuba со ссылкой на руководство Института судебной медицины страны.
По данным портала, опознаны все жертвы катастрофы, единственная к данному моменту выжившая остается в критическом состоянии. Ранее сообщалось о трех выживших пассажирках, но две из них позднее скончались в больницах.
Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.