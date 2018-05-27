Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (340)

Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018

Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинские силовики трижды нарушали режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 14 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – три раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории ДНР украинские силовики вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 80 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 263 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

Утром в воскресенье представители операции Объединенных сил Украины сообщили об одном погибшем и четырех раненых при 28 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки. Народная милиция ЛНР заявила об одном обстреле со стороны украинских военных за сутки.

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