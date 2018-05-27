В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских военных за сутки

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 35 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
В свою очередь, представители операции Объединенных сил Украины заявили об одном погибшем и четырех раненых при 28 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.
Отмечается, что ополченцы "28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения".
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