В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских военных за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (339)

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберное оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 35 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В свою очередь, представители операции Объединенных сил Украины заявили об одном погибшем и четырех раненых при 28 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.

"За прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях…. Во время боевых действий в прошедшие сутки погиб один и получили ранения четыре наших военнослужащих", — говорится в сообщении пресс-центра операции в Facebook

Отмечается, что ополченцы "28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения".

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