Украина обвинила Россию в разработке химоружия для "гибридной войны"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина утверждает, что Россия активизировала исследования, которые "направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения". С соответствующим заявлением выступила на заседании в Варшаве председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает "Укринформ".

По утверждению украинской стороны, как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле, подчеркнула Фриз, речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы.

Также, добавила она, другие исследовательские учреждения активно закупают и проводят исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.

По ее словам, разрабатываемое оружие "может быть применено Россией в рамках гибридных действий против некоторых стран" — не только против Украины, но и там, где Москва имеет свои интересы.

Соответствующий отчет Фриз обещала предоставить для возможного включения этих положений в "специальный рапорт по противодействию гибридным угрозам России".

Каких-либо доказательств этих обвинений украинский постпред не представила, сославшись лишь на анализ госзакупок, а также научной деятельности учреждений минобороны России.