Хуситы сообщили о запуске ракеты по правительственным силам в Йемене

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Хуситы выпустили ракету по концентрации войск президента Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемого арабской коалицией, на побережье на западе Йемена, сообщает телеканал "аль-Масира".

"Телеканал "аль-Масира сообщает, что ударная группа ракетных сил хуситов выпустила ракету типа M-2 против концентрации сил президента Хади на побережье Йемена", — говорится в сообщении.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.