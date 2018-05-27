Хуситы сообщили о запуске ракеты по правительственным силам в Йемене

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Хуситы выпустили ракету по концентрации войск президента Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемого арабской коалицией, на побережье на западе Йемена, сообщает телеканал "аль-Масира".
Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.