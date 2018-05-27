КНДР не доверяет США по гарантиям безопасности, заявил глава Южной Кореи

ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Власти КНДР выражают неуверенность в том, что могут полностью доверять обещаниям США предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в случае полной денуклеаризации, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле.