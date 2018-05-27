Президент Южной Кореи выступил за создание горячей линии связи США и КНДР

ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил мнение о необходимости открытия горячей линии связи между США и КНДР.

"Горячая линия связи позволяет совершать и получать звонки незамедлительно. Недавно такая линия связи была установлена между Южной Кореей и КНДР. Мы полагаем, что необходимо установить горячую линию связи между КНДР и США", — сказал Мун Чжэ Ин.

При этом глава Южной Кореи также не исключил и открытия трехсторонней линии связи между его страной, КНДР и США в случае проведения встречи на высшем уровне между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном в будущем.

Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле.