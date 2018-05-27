Глава Южной Кореи надеется на проведение саммита с лидерами США и КНДР

ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил надежду на проведение встречи на высшем уровне между США, КНДР и Южной Кореей с целью официального завершения Корейской войны.
Вместе с этим Мун Чже Ин отметил, что "пока не достигнуто консенсуса относительно того, когда и как может быть проведен трехсторонний саммит, а также относительно того, что необходимо сделать для его реализации".
Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле.