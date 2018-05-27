Мун Чжэ Ин рассказал Ким Чен Ыну о желании Трампа завершить вражду с КНДР

ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в ходе состоявшегося накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном рассказал северокорейскому лидеру о желании президента США Дональда Трампа положить конец враждебным отношениям Пхеньяна и Вашингтона.

"Когда я разъяснял (Ким Чен Ыну — ред.) итоги моей встречи с президентом США Трампом на этой неделе, я передал ему послание, что президент Трамп твердо надеется положить конец враждебным отношениям его страны и КНДР, а также активизировать экономическое сотрудничество между странами, если председатель Ким (Чен Ын – ред.) примет решение о полной денуклеаризации и выполнит его", — сказал Мун Чжэ Ин в воскресенье в ходе пресс-конференции по итогам прошедшей встречи.

Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле.