Глава Южной Кореи выступил за прямой диалог между КНДР и США

ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Президент Южной Кореи Кореи Мун Чжэ Ин в ходе состоявшегося накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о необходимости прямого диалога между КНДР и США для устранения любых существующих между ними разногласий.

"Так как и председатель Ким (Чен Ын), и президент (Дональд) Трамп искренне надеются на успешное проведение саммита КНДР-США, я подчеркнул о необходимости прямого диалога между сторонами для устранения любых существующих разногласий, а также о необходимости проведения достаточных консультаций по актуальным вопросам, которые должны быть подняты в ходе их саммита", — заявил в воскресенье Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам прошедшей встречи.

Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле.