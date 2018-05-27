Глава Южной Кореи надеется на проведение саммита лидеров КНДР и США

ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил надежду на то, что саммит КНДР-США все-таки состоится, говорится в сообщении агентства Ренхап.

"Ожидания саммита КНДР-США высоки как никогда… Я думаю, что сегодняшняя наша встреча является очень важной, так как она демонстрирует, что мы вместе работаем над очень важной встречей", — цитирует агентство Ренхап слова Мун Чжэ Ина.

Трамп ранее сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, который раскритиковал слова вице-президента США Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что в случае если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию. МИД КНДР назвал Пенса "политическим болваном" и заявил, что Пхеньян может заставить США испытать "трагедию, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить".

Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.