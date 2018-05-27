Трамп обожает Путина, заявил Сноуден

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Никто так не любит президента России Владимира Путина, как его американский коллега Дональд Трамп, заявил бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.

При этом, отметил экс-шпион, американцам "не стоит надеяться", что спецпрокурор Роберт Мюллер сможет доказать "связь" Трампа с Москвой, которую отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

"Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа", — приводит слова Сноудена Huffington Post.

Также он усомнился, что российские власти могли "завербовать" президента США.

"Честно говоря, любой, кто слышал, как Трамп говорит, в течение трех минут, знает, что это дохлый номер. Не похоже, что такого человека, как он, хотели бы использовать в сложной роли "засланного казачка", когда он даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения", — добавил экс-шпион.

Однако, по мнению Сноудена, это не означает, что американский лидер не хотел сотрудничать с Россией.

Расследование вменяемого России вмешательства в президентские выборы в США, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в американском конгрессе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".