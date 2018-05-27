В США три штата ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана "Альберто"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили в субботу о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом "Альберто".

Ранее глава Флориды Рик Скотт написал в Twitter, что надо быть готовыми к ливням и серьезным затоплениям. Глава Миссисипи Фил Брайант сообщил, что подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы все силы были готовы в случае необходимости.

Губернатор Алабамы Кэй Айви сообщила в Twitter, что в некоторых районах штата ожидаются наводнения, проливные дожди и торнадо.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Альберто" принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер. В этой связи метеорологи предупреждают о возможных подтоплениях. Сейчас центр урагана находится в районе Кубы.

Американского побережья ураган достигнет вечером в воскресенье, к этому времени он уже потеряет часть своей силы. Но уже в субботу влияние урагана будет ощущаться во Флориде. Судя по прогнозу центра, непогода также затронет штаты Луизиана и Алабама. Там чрезвычайное положение не объявляли, но их губернаторы написали в Twitter, что следят за ураганом и необходимые силы будут готовы отреагировать.