ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пханмунджоме были открытыми, и выразил намерение приложить усилия для достижения результатов в будущем, передает Ренхап.

Со своей стороны, Мун Чжэ Ин в ходе встречи с Ким Чен Ыном выразил надежду на то, что американско-северокорейская встреча на высшем уровне все-таки состоится.

"Ожидания саммита КНДР-США высоки как никогда… Я думаю, что сегодняшняя наша встреча является очень важной, так как она демонстрирует, что мы вместе работаем над очень важной встречей", — сказал южнокорейский президент на пресс-конференции.

По его словам, Ким Чен Ын "вновь заявил о своей приверженности полной денуклеаризации на Корейском полуострове и подчеркнул свое намерение завершить историю войны и конфронтации путем успешного проведения саммита КНДР-США и сотрудничества в целях мира и процветания".

Вместе с тем, по словам южнокорейского лидера, КНДР до сих пор сомневается в обещании США гарантий безопасности по окончании денуклеаризации.

Для устранения существующих между Северной Кореей и США разногласий Мун Чжэ Ин считает необходимым прямой диалог. В этой связи лидеры Южной Кореи и КНДР солидарны во мнении о необходимости проведения встречи на высшем уровне.

"Лидеры подтвердили необходимость успешного проведения намеченного на 12 июня саммита КНДР-США и вновь заявили о намерении тесно сотрудничать на пути денуклеаризации Корейского полуострова и установлении постоянного мира", — сказал он.

Также президент Южной Кореи выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с лидерами КНДР и США.

Кроме того, Мун Чжэ Ин заявил, что считает необходимым установить горячую линию связи между Вашингтоном и Пхеньяном.

Состоявшаяся в субботу встреча лидеров двух Корей уже вторая по счету. Первая состоялась в апреле этого года. Очередной саммит запланирован на 1 июня.

Трудная подготовка к саммиту КНДР-США

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры лидеров двух стран в Сингапуре 12 июня, однако затем Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Он заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В ответ МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести саммит с США и что встречу все же нужно провести для разрядки сложных отношений.

После этого стороны вернулись к инициативе провести саммит в условленное ранее место и время.

Предметом недовольства оппонентов КНДР долгое время были ядерные испытания. Вашингтон требовал прекратить разработку ядерного оружия, угрожая Пхеньяну санкциями. В апреле республика отказалась от дальнейших испытаний для восстановления и развития экономики.