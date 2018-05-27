Во Франции бутылку винтажного вина 1774 года продали за 103 тысячи евро

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бутылку винтажного вина, датированного урожаем 1774 года, продали на аукционе во Франции за рекордную сумму в 103 тысячи евро, сообщает телеканал Euronews.

Сообщается, что в бутылке содержится желтое вино Арбуа 1774 года, которое считается одним из старейших вин, сохранившихся сейчас в мире. Виноград, который пошел на изготовление вина, был собран еще во времена короля Людовика XVI.

На аукционе были проданы еще две бутылки из той же коллекции: одна ушла за 76 250 евро, а другая — за 73 200 евро. Покупателями стали канадцы, а также анонимный покупатель из Франции, который приобрел вино для неких американцев.

Организаторы аукциона рассказали, что все это время бутылки не покидали семейного винного погреба в Арбуа, что объясняет их прекрасную сохранность.

В 1994 году комиссия в составе 24 экспертов-дегустаторов оценило эту марку вина по десятибалльной шкале, присудив ему 9,4 балла.