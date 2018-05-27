В Германии ликвидировали пожар в парке развлечений Europa-Park

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пожар в крупнейшем парке развлечений Германии Europa-Park на юго-западе страны локализован, говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на одном из аттракционов в субботу вечером.

"Работы по тушению пожара в парке развлечений близ Руста все еще продолжаются, но огонь теперь находится под контролем", — сообщается в Twitter полиции Оффенбурга, расположенного недалеко от коммуны Руст в земле Баден-Вюртемберг.

Как сообщается в Twitter парка, в тушении принимали участие около 500 пожарных. По последним данным, пострадавших нет. Будет ли парк открыт в воскресенье, неизвестно.