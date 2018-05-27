На Украине из-за запрета WebMoney блокированы средства 4 миллионов человек

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA", из-за чего средства четырех миллионов граждан оказались заблокированными. Об этом сообщает УНИАН.

Как поясняется, такое решение нацбанк принял в связи с применением санкций, введенных решением СНБО от второго мая.

Кроме того, у оператора "ВМ-Фактор" отозвана лицензия на перевод средств в иностранной валюте без открытия счетов и отменена регистрация участника платежных систем.

Под санкции попали не только WebMoney.ru, зарегистрированная в России, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.

Компания, со своей стороны, подчеркнула, что 15 лет работает на Украине, соблюдая все требования законодательства, и решение об отмене ее регистрации стало неожиданностью.

"Никто из чиновников при этом не позаботился об интересах четырех миллионов простых украинцев — пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением", — заявила WebMoney.ua.

"Мы хотим защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление", — подчеркивается в пресс-релизе.

В ноябре 2016 года Национальный банк Украины уже выносил решение о запрете использования в стране платежных систем четырех торговых марок: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one/Единый кошелек. Основанием стало то, что платежные системы не согласовали с НБУ правила использования электронных денег. При этом Нацбанк согласовал работу внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA.

СНБО второго мая 2018 года ввел санкции против юридических и физических лиц, которые, как заявлено, связаны с "российской агрессией против Украины".

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование доступа к сайтам компании.

Срок действия ограничительных мер составляет три года.