Израильская армия подтвердила факт нанесения удара по ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Израильская армия подтвердила нанесение удара по целям ХАМАС в секторе Газа, удар нанесен в ответ на попытку палестинцев пересечь границу, говорится в заявлении армии.

"Несколько минут назад наши военные самолеты нанесли удар по террористическим целям военного крыла ХАМАС на юге сектора Газы. Удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня", — говорится в сообщении.

По данным израильских военных, четверо нарушителей провели в Израиле около минуты и вернулись на палестинскую сторону границы, когда на место прорыва выдвинулся армейский патруль.

Ранее вооруженное крыло движения ХАМАС — бригада "Кассам" сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по вооруженным палестинским формированиям в Рафах и в секторе Газа в субботу вечером.