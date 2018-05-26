Клинцевич прокомментировал ситуацию вокруг саммита США и КНДР

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Политика, касающаяся обеспечения мировой безопасности, не должна зависеть от настроений, она требует последовательности, заявил российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя ситуацию вокруг саммита КНДР и США.

Саммит США и КНДР планировалось провести 12 июня в Сингапуре, но Дональд Трамп отменил его. Позже президент США не исключил, что встреча все же состоится в запланированные сроки. В субботу, 26 мая, пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что команда Белого дома США отправится в Сингапур, как и планировалось, чтобы подготовить площадку для встречи лидеров США и КНДР.

"Наша точка зрения в данном вопросе вполне определенна: политика, касающаяся обеспечение мировой безопасности, должна быть максимально последовательной и ни в коей мере не зависеть от каких-то настроений. Очень скоро всем станет ясно, чего в конце концов США добиваются на Корейском полуострове", — написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор заявил, что Южная Корея заинтересована в саммите КНДР и США, так как встреча напрямую связана с ее безопасностью. Однако Клинцевич выразил сомнение в том, что Америка будет учитывать мнение своих союзников в этом вопросе.

По мнению сенатора, определенности по саммиту до сих пор нет, и все "будет решаться в последний момент". Он также подчеркнул, что причины перемены решений США по встрече с КНДР ему непонятны. "Тем более что неясны причины столь резких колебаний: настроение американского президента Дональда Трампа, которое может меняться раз десять на день, или что-то иное", — добавил Клинцевич.