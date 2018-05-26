Пять человек погибли при авиаударах в Сане, сообщил источник

САНА, 26 мая — РИА Новости. Жертвами авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по зданию йеменской нефтяной компании в Сане стали пять человек, еще 12 получили ранения, включая женщин и детей, сообщил РИА Новости в субботу источник в силах безопасности Йемена.

"Самолеты коалиции нанесли два авиаудара по зданию нефтяной компании на улице Ситтин на юге Саны, в результате чего в здании вспыхнул пожар. Погибли пять человек, в том числе одна женщина, и 12 человек, включая детей, получили ранения", — сказал собеседник агентства.

Ранее арабская коалиция сообщила, что йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) пытались атаковать аэропорт в городе Абха на юге Саудовской Аравии с помощью беспилотника, но он был уничтожен. В ответ на это, по сообщению коалиции, они нанесли удар по позициям мятежников на севере Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт между правительственными силами и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", которое захватило столицу страны Сану и ряд районов. На стороне правительства выступает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в связи с чем территория королевства регулярно подвергается попыткам обстрела со стороны хуситов.