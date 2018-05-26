Сын Пашиняна решил служить в Армии обороны Карабаха

ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот заявил, что решил пройти воинскую службу в Армии обороны Карабаха.

"Я решил написать заявление и пройти службу в Арцахе (армянское название Карабаха). Проанализировав ситуацию, я понял, что сохранение мира в Арцахе находится в руках армянской стороны. Эффективным путем для этого является усиление арцахской армии", — сказал Ашот Пашинян в видеообращении, размещенном на странице премьера.

Сам глава правительства сообщил, что его сын поступил в 2016 году в университет в Тарту, однако через два года вернулся на родину, чтобы отслужить в армии.

Премьер также призвал всех покинувших страну военнообязанных вернуться и выполнить воинский долг. "Я гарантирую, что при добровольном решении пройти воинскую службу никаких правовых процедур в вашем отношении не будет", — сказал он.