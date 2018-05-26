В Омане число жертв циклона "Макуну" выросло до четырех

ДОХА, 26 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в Омане в результате последствий тропического циклона "Макуну", сообщает в субботу национальный комитет гражданской обороны.

Ранее сообщалось о трех жертвах.

"Число смертельных случаев из-за циклона "Макуну", который обрушился на султанат Оман, возросло до четырех", — говорится в сообщении комитета в социальной сети.

Погибшие проживали в южной оманской провинции Дофар.

Несмотря на то что стихия в субботу пошла на спад, оманская полиция по-прежнему призывает жителей не покидать дома, пока коммунальные службы не расчистят дороги и не восстановят дорожное движение, а также до нормализации погоды.

В пятницу циклон обрушился на южные районы султаната Омана после того, как от него пострадал йеменский архипелаг Сокотра, где до сих пор считаются погибшими 40 человек.