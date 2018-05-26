Ирландия проголосовала за легализацию абортов

ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Ирландии проголосовали за внесение в закон об абортах поправок, которые отменят запрет на искусственное прерывание беременности, свидетельствуют официальные итоги референдума.
Согласно результатам, 66,4% проголосовавших высказались за легализацию, 33,4% — против.
Явка составила около 64%.
После объявления итогов голосования в субботу вечером многие жители страны, преимущественно женщины, вышли на площади и улицы, чтобы отпраздновать это событие.
Гражданам было предложено ответить на вопрос, хотят ли они отменить восьмую поправку к конституции Ирландии о запрете абортов и сделать парламент ответственным за разработку законодательства в сфере абортов. Теперь ирландки получат право прервать беременность до 12 недель, до 24 недель смогут сделать аборт те женщины, для которых роды означают угрозу жизни или здоровью.