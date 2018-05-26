Во Флориде ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана Альберто

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Власти штата Флорида объявили в субботу о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропического урагана Альберто. Об этом сообщил губернатор штата Рик Скотт в своем Twitter.
По данным Национального цента по наблюдению за ураганами, Альберто принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер. В этой связи метеорологи предупреждают о возможных подтоплениях. Сейчас центр урагана находится в районе Кубы.
Американского побережья он достигнет вечером в воскресенье, к этому времени он уже потеряет часть своей силы. Но уже в субботу его влияние будет ощущаться во Флориде.