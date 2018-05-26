МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с телеканалом RT публикацию The National Interest о "худшем кошмаре" НАТО.
Швыткин отметил, что любые действия России по размещению вооружения внутри страны являются внутренним делом государства.
"Все действия России проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права. Мы защищали и будем защищать наши границы всеми имеющимися средствами", заявил он.
В марте НАТО анонсировали проведение масштабных учений у границ России, запланированных на октябрь 2018 года. На фоне расширения НАТО на восток Россия разместила в Калининграде комплексы "Искандер". В Москве считают наращивание сил альянса безосновательным, так как Москва не имеет наступательных планов.