БТР-82А во время учений в Калининградской области. Архивное фото

БТР-82А во время учений в Калининградской области. Архивное фото

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с телеканалом RT публикацию The National Interest о "худшем кошмаре" НАТО.

Ранее в журнале вышла статья политолога Чарли Гао, который назвал "вооруженный до зубов Калининград" самым страшным кошмаром альянса.

Швыткин отметил, что любые действия России по размещению вооружения внутри страны являются внутренним делом государства.

"Все действия России проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права. Мы защищали и будем защищать наши границы всеми имеющимися средствами", заявил он.

Депутат также подчеркнул, что Москва "не вынашивает никаких агрессивных планов", но имеет право реагировать на нарастание военной активности у российских границ. По мнению Швыткина, Вашингтон осознанно проводит агрессивную политику в отношении России, а заявления о защите интересов союзников лишь служат ее прикрытием.

В марте НАТО анонсировали проведение масштабных учений у границ России, запланированных на октябрь 2018 года. На фоне расширения НАТО на восток Россия разместила в Калининграде комплексы "Искандер". В Москве считают наращивание сил альянса безосновательным, так как Москва не имеет наступательных планов.