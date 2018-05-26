В Париже при попытке нападения радикалов на банк пострадали полицейские

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Семь сотрудников полиции получили легкие ранения в результате столкновения с радикалами, которые попытались захватить банк в ходе акции протеста в Париже, заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон.

"Верно, что группа радикалов Black Bloc в какой-то момент попыталась захватить банк. Однако стражи порядка вмешались невероятно быстро, в течение менее одной минуты. Радикалам Black Bloc был дан отпор. Они попытались ответить правоохранительным органам. В результате семь правоохранителей получили легкие ранения", — заявил Коллон в эфире телеканала BFMTV.

Массовые акции протеста под названием "Народный подъем" против политики президента Франции Эммануэля Макрона прошли в субботу в Париже и многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.

Столичное шествие началось около 15.00 (16.00 мск). Сначала демонстрация проходила спокойно, однако примерно через час к колонне мирных протестующих присоединилась толпа людей в черной одежде, которая начала громить витрины и забрасывать палками полицейских. Для усмирения толпы сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Как сообщил крупнейший французский профсоюз CGT ("Всеобщая конфедерация труда"), в акциях протеста против политики Макрона по всей стране приняли участие 250 тысяч человек. В парижской акции, по разным оценкам, участвовали от 21 до 80 тысяч человек.