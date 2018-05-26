Во Франции в протестных акциях приняли участие 250 тысяч человек

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Крупнейший французский профсоюз CGT ("Всеобщая конфедерация труда") заявил, что в акциях протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона по всей стране приняли участие 250 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.

По информации профсоюза, в парижской антиправительственной акции приняли участие 80 тысяч человек. В свою очередь, как сообщает телеканал, по данным префектуры полиции Парижа, в столичном антиправительственном шествии участвовала 21 тысяча человек.

Массовые акции протеста под названием "Народный подъем" против политики президента Франции Эммануэля Макрона прошли в субботу в Париже и многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.