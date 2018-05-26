Живущие в Таиланде россияне попросили МИД открыть консульство в Паттайе

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 26 мая – РИА Новости. Союз российских соотечественников в Таиланде, созданный в феврале этого года, на своей первой страновой конференции постановил обратиться с просьбой в МИД РФ об открытии генерального консульства России в курортном городе Паттайя.

"Обратиться в МИД РФ с просьбой рассмотреть вопрос об открытии Генерального консульства в провинции Чонбури (г. Паттайя) в связи с высокой численностью российских граждан, проживающих на этой территории", — гласит пункт 5 принятой в субботу резолюции страновой конференции Союза.

В Таиланде, ставшем одним из основных направлений российского туризма, за последние 20 лет сложилась значительная русская диаспора, состоящая в основном из граждан РФ, постоянно проживающих в стране и занятых в сфере бизнеса, спорта, музыки, преподающих в образовательных учреждениях, работающих по долгосрочным контрактам в местных фирмах и организациях. До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, жили более 60 тысяч россиян. В последние годы цифры значительно скромнее, однако и сейчас, по разным данным, в Таиланде живет не менее 50 тысяч россиян, большинство из них — в Паттайе и на острове Пхукет. В стране действует 10 приходов Русской православной церкви, из них два – в Паттайе.

"Мы считаем, что в Паттайе, где десятилетиями живут и работают россияне, много россиян, необходимо профессиональное генеральное консульство", — сказал РИА Новости заместитель координатора Союза российских соотечественников в королевстве Таиланд, помощник почетного консула РФ в Паттайе Федор Озаренов.

Он пояснил, что полномочия работающего в Паттайе почетного консульства России ограничены в силу самого статуса почетного консульства, по многим вопросам российским жителям Паттайи приходится обращаться в консульский отдел посольства России в Бангкоке.

Страновая конференция Союза российских соотечественников в королевстве Таиланд прошла в субботу в Паттайе с участием представителей 18 юридических лиц, являющихся членами организации. Всего на мероприятие собралось более 60 человек, включая работников русскоязычных СМИ Таиланда. По уставу Союза на начальном этапе его деятельности членами организации могут быть только юридические лица – местные предприятия с российским участием, организации и компании, в которых трудятся россияне. Большинство организаций-членов Союза составляют фирмы, работающие на российском рынке въездного туризма в Таиланд, выездного туризма в Россию, риэлтерские агентства, предприятия и организации сфер обслуживания и образования.