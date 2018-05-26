В Париже на акции протеста начались беспорядки

ПАРИЖ, 26 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко. Группа людей в черном и в масках начала громить витрины и забрасывать палками полицейских на акции протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстрация началась около 15:00 (16:00 мск). Сначала она проходила спокойно, однако спустя более часа к колонне мирных протестующих присоединилась толпа людей в черном.

Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. По последним данным, задержаны 32 человека.

Хулиганы также расписывали краской стены и стекла близлежащих зданий. В одну из женщин, которая пыталась снимать происходящее на телефон, начали бросать пустые бутылки.

Демонстрации в Париже довольно часто сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Группы людей, одетых в черное и скрывающих лица масками, бьют витрины магазинов и провоцируют силы правопорядка.

Акции под названием "Народный подъем", помимо Парижа, запланированы во многих других городах, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане и Нанте.