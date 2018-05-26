С начала мая из обстрелов погибли четыре мирных жителя, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 18 получили ранения с начала мая на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель общественной организации "Справедливая защита" Иван Копыл.

"С 1 по 23 мая от обстрелов украинской артиллерии в ДНР пострадало 22 мирных жителя, из них четверо погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести. Также в ходе расстрела было разрушено 85 жилых домов", — сказал Копыл.

Кроме того, он отметил, что организацией "Справедливая защита" только в течение мая были подготовлены для передачи в Международный уголовный суд материалы по 80 случаям ранения и гибели мирного населения на территории ДНР.

"Общественная организация "Справедливая защита" за время работы передала в Международный уголовный суд материалы, содержащие сведения о 737 погибших и раненых в результате агрессии Киева жителей ДНР, включая 595 взрослых и 142 несовершеннолетних. В текущем месяце подготовлено к подаче МУС материалы по 80 пострадавшим, из них 22 погибших и 57 раненых взрослых, а также один раненый несовершеннолетний", — сказал Копыл.

На сегодняшний день специалистами организации "Справедливая защита" подготовлены и направлены в ЕСПЧ жалобы от 2031 жителя ДНР, пострадавшего в результате действий силовиков, 196 из которых подготовлены и направлены в текущем году, пояснил Копыл.

Кроме того, он отметил, что были зафиксированы факты применения украинскими силовиками боеприпасов со шрапнелью, которые запрещены международными конвенциями. В результате взрыва такого боеприпаса ранение получила мирная жительница города Горловки.