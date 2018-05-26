Порошенко пригласил президента УЕФА посетить Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время футбольного матча между сборными Украины и Словении. 14 ноября 2015

Президент Украины Петр Порошенко во время футбольного матча между сборными Украины и Словении. 14 ноября 2015

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил президенту УЕФА Александеру Чеферину посетить Донбасс в качестве посла доброй воли. Об этом сообщается на сайте политика.

Во время встречи с руководством УЕФА Порошенко заявил, что проведение финала Лиги чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

В конце апреля 2018 года Порошенко заявил, что "антитеррористическую операцию" в регионе заменит Операция объединенных сил (ООС). Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных "антитеррористических операций".