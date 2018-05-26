СМИ сообщили о возможной подготовке новой встречи лидеров КНДР и Китая

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Высокопоставленные северокорейские чиновники, предположительно, провели два дня в Пекине для подготовки очередной встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.

По данным агентства, в субботу в аэропорту Шоуду в Пекине был замечен один из ближайших помощников Ким Чен Ына Ким Чхан Сон, де-факто являющийся главой администрации северокорейского лидера. Его сопровождал заместитель начальника отдела международных связей ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Сон Нам. Чиновники вылетели в субботу из Пекина в Пхеньян.

Как уточняет агентство, ранее южнокорейские СМИ сообщали, что 24 мая в пекинском аэропорту Шоуда предположительно был замечен высокопоставленный чиновник из КНДР. Сообщалось, что он сел в машину департамента внешних связей Коммунистической партии Китая и уехал по направлению к центру Пекина. Доказательств того, что этим человеком был Ким Чхан Сон, не приводилось.

"Если Ким Чхан Сон действительно два дня провел в Пекине, то есть вероятность, что это был визит с целью осуществления взаимного сотрудничества партий двух стран… Это может означать вероятность очередной встречи лидеров КНДР и КНР", — заявил источник агентства в Пекине. Вместе с тем он добавил, что пока Компартия Китая не сделает официальное заявление, сложно судить о конкретной цели визита.

Другой источник предположил, что Ким Чхан Сон через Пекин направлялся в Сингапур для подготовки к встрече на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре, но изменил свой маршрут из-за заявления Трампа об отмене саммита.

Агентство также отмечает, что учитывая ограничение движения поездов на северо-востоке Китая 27-28 мая, визит чиновников в Пекин действительно может говорить о подготовке уже третьей встречи Ким Чен Ына с председателем КНР.

Первая встреча лидера КНДР с Си Цзиньпином прошла в Пекине в конце марта в ходе первой зарубежной поездки северокорейского лидера. После этого 7-8 мая в китайском портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая состоялась вторая встреча лидеров двух стран.