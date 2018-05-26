Украинская погранслужба не пустила двух сотрудников российских СМИ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины не пустила на территорию страны двух сотрудников российских СМИ, сообщает МВД Украины.

В субботу в Киеве состоится финал футбольной Лиги чемпионов, в котором сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Согласно сообщению, в общей сложности в Киев прибыло 18 тысяч болельщиков, из них 8 тысяч – в субботу.

"Сегодня было отказано в пропуске двум гражданам РФ, которые оказались представителями СМИ. Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, одного из них не пустили за незаконное посещение Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на три года.