В Египте суд обязал на месяц заблокировать YouTube

КАИР, 26 мая — РИА Новости. Административный суд Египта подтвердил в субботу решение суда низшей инстанции о блокировке на месяц видеохостинга YouTube за публикацию кадров из фильма, оскорбляющего чувства мусульман, сообщается египетское издание "Аль-Ахрам".

Ранее египетский адвокат Мухаммед Салем подал заявление в суд, потребовав заблокировать YouTube на территории Египта, пока видеохостинг не удалит кадры из фильма, который повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме. Адвокат также потребовал запретить в стране все ресурсы, демонстрирующие подобные кадры, которые, по его мнению, могут спровоцировать межконфессиональные конфликты.

Согласно первоначальному решению суда, выполнять блокировку YouTube должно было правительство в лице национального управления связи. Однако управление подало апелляцию, сославшись на то, что выполнить блокировку YouTube затруднительно.