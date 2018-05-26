В ДНР назвали число жертв среди мирных жителей из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. С начала мая 2018 года на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четыре мирных жителя, 18 получили ранения, заявил журналистам представитель общественной организации "Справедливая защита" Иван Копыл.
Кроме того, он отметил, что организацией "Справедливая защита" только в течение мая 2018 года были подготовлены для передачи в Международный уголовный суд материалы по 80 случаям ранения и гибели мирного населения на территории ДНР.
На сегодняшний день специалистами организации "Справедливая защита" подготовлены и направлены в ЕСПЧ жалобы от 2031 жителя ДНР, пострадавшего в результате действий силовиков, из них 196 жалоб подготовлены и направлены в текущем году, пояснил Копыл.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.