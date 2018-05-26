В ДНР назвали число жертв среди мирных жителей из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. С начала мая 2018 года на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четыре мирных жителя, 18 получили ранения, заявил журналистам представитель общественной организации "Справедливая защита" Иван Копыл.

"Начиная с 1 по 23 мая от обстрелов украинской артиллерии в ДНР пострадало 22 мирных жителя, из них четверо погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести. Также в ходе расстрела было разрушено 85 жилых домов", — сказал Копыл.

Кроме того, он отметил, что организацией "Справедливая защита" только в течение мая 2018 года были подготовлены для передачи в Международный уголовный суд материалы по 80 случаям ранения и гибели мирного населения на территории ДНР.

"Общественная организация "Справедливая защита" за время работы передала в Международный уголовный суд материалы, содержащие сведения о 737 погибших и раненых в результате агрессии Киева жителей ДНР, включая 595 взрослых и 142 несовершеннолетних. В текущем месяце подготовлены к подаче МУС материалы по 80 пострадавшим, из них 22 погибших и 57 раненых взрослых, а также один раненый несовершеннолетний", — сказал Копыл.

На сегодняшний день специалистами организации "Справедливая защита" подготовлены и направлены в ЕСПЧ жалобы от 2031 жителя ДНР, пострадавшего в результате действий силовиков, из них 196 жалоб подготовлены и направлены в текущем году, пояснил Копыл.

Кроме того, он отметил, что были зафиксированы факты применения украинскими силовиками боеприпасов со шрапнелью, которые запрещены международными конвенциями. В результате взрыва такого боеприпаса ранение получила мирная жительница города Горловки.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.