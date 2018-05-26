Украина предложит Западу ужесточить антироссийские санкции

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Киев направит США и ЕС предложения по усилению антироссийских санкций, рассказал порталу Ukrinform первый заместитель постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым Изет Гданов.

Украина предлагает ужесточить экономические санкции против России за "оккупацию" Крыма, а также разработать меры воздействия на европейские компании, ведущие бизнес на полуострове.

"Мы готовим некоторые предложения для ЕС и США относительно введения санкций по отдельным субъектам — европейским компаниям, участвовавшим в строительстве Крымского моста. Есть немало компаний, которые помогали это делать", — заявил постпред.

Кроме того, Киев предложит ввести санкции против российских компаний, "нарушающих" принципы международного права. К таким компаниям Гданов относит организации, одновременно ведущие бизнес в Крыму и странах Евросоюза или США.

В четверг Украина объявила о введении новых санкций против России. В список вошли 1748 физических и 756 юридических лиц. Киев также на три года внес в санкционный список МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. В Госдуме шаги Украины по ограничению свободы слова назвали незаконными и противоестественными.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.