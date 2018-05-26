МАДРИД, 26 мая — РИА Новости. Молодожены с размахом отметили свадьбу в одном из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо (провинция Луго, автономное сообщество Галисия), пригласив на нее 200 человек, однако когда хозяева заведения предъявили счет, выяснилось, что платить некому.
Широко отметить свадьбу в ресторане решила семья румынских цыган, они внесли залог (1,5 тысячи евро), предоставили документы, подписали контракт и дали телефоны для связи.
Развлекал гостей известный румынский певец Николае Гуцэ, который прибыл в Испанию на частном самолете, на невесте было шикарное платье, расшитое кристаллами Swarovski, гостей угощали мерлузой и отбивными из ягненка и поили вином и виски.
Когда настало время рассчитываться, хозяевам заявили, что отец жениха, который должен оплатить счет, "сейчас не в состоянии", и с ними рассчитаются позже. Однако на следующий день никого из членов семьи, несмотря на все попытки, не нашли, по оставленным номерам телефонов никто не отвечал. Спустя несколько дней удалось связаться с супругой брата жениха. Женщина сначала сообщила, что ее муж попал в аварию, а затем, что он уехал в Румынию за деньгами.
Хозяева ресторана обратились в полицию. Цыганская семья довольно давно живет в Виверо в румынской общине, сведений об источниках дохода или зарегистрированном месте жительства у полиции нет. Найти молодоженов или близких родственников правоохранительные органы пока не могут, они не исключают, что семья отправилась в Румынию, и обратились к властям этой страны за помощью.