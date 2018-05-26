В Испании пара пригласила на свадьбу 200 человек и исчезла, не заплатив

МАДРИД, 26 мая — РИА Новости. Молодожены с размахом отметили свадьбу в одном из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо (провинция Луго, автономное сообщество Галисия), пригласив на нее 200 человек, однако когда хозяева заведения предъявили счет, выяснилось, что платить некому.

Сумма долга составила более восьми тысяч евро, сообщают испанские СМИ.

Широко отметить свадьбу в ресторане решила семья румынских цыган, они внесли залог (1,5 тысячи евро), предоставили документы, подписали контракт и дали телефоны для связи.

Развлекал гостей известный румынский певец Николае Гуцэ, который прибыл в Испанию на частном самолете, на невесте было шикарное платье, расшитое кристаллами Swarovski, гостей угощали мерлузой и отбивными из ягненка и поили вином и виски.

Когда настало время рассчитываться, хозяевам заявили, что отец жениха, который должен оплатить счет, "сейчас не в состоянии", и с ними рассчитаются позже. Однако на следующий день никого из членов семьи, несмотря на все попытки, не нашли, по оставленным номерам телефонов никто не отвечал. Спустя несколько дней удалось связаться с супругой брата жениха. Женщина сначала сообщила, что ее муж попал в аварию, а затем, что он уехал в Румынию за деньгами.

Хозяева ресторана обратились в полицию. Цыганская семья довольно давно живет в Виверо в румынской общине, сведений об источниках дохода или зарегистрированном месте жительства у полиции нет. Найти молодоженов или близких родственников правоохранительные органы пока не могут, они не исключают, что семья отправилась в Румынию, и обратились к властям этой страны за помощью.