Число жертв крупного ДТП в Уганде превысило 40 человек

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Число жертв столкновения пассажирского автобуса с трактором и пивной автоцистерной на западе Уганды превысило 40 человек, сообщили в угандийском отделении Красного креста.

ДТП в районе Кирьяндонго произошло в ночь на субботу. Ранее сообщалось о 19 погибших, в числе которых три ребенка и 16 взрослых.

"Инцидент в Кирьяндонго с участием автобуса и большегрузного грузовика прошлой ночью унес более 40 жизней", — сообщается в Twitter организации.

В свою очередь представитель угандийского Красного креста Ирен Накасиита в беседе с агентством Франс Пресс уточнила, что жертвами ДТП в Кирьяндонго стали 48 человек, в том числе 16 детей.