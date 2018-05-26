В ДНР опровергли заявления ВСУ о взятии населенного пункта под Донецком

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает заявление украинских силовиков о взятии под контроль населенного пункта Петровское к югу от Донецка.

"Сразу хочу заявить, что само Петровское было и есть под нашим контролем", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он считает, что ВСУ не владеют обстановкой.

Он напомнил, что район населенного пункта Петровское на данный момент является демилитаризованной зоной и нахождение в этом районе военнослужащих обеих сторон является нарушением.

По его словам, ВСУ, "не скрываясь даже от наблюдателей ОБСЕ, оборудуют своих позиции". "Инженерные работы в данном районе проводятся под прикрытием огня украинской артиллерии, систематически обстреливающей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Петровское, Викторовка и Тельманово", — добавил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.