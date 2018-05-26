В Таиланде в ДТП пострадали около 30 человек

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Автобус перевернулся в тайской провинции Пхичит, 28 человек пострадали, сообщает издание Nation.

По данным издания, автобус, следовавший по маршруту Бангкок-Пхитсанулок, врезался в грузовик, перевозивший стальные балки. В результате столкновения автобус перевернулся, а балки разлетелись по дороге.

Спасатели доставили пострадавших в больницы. Полиция ведет расследование произошедшего.