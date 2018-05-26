В ЛНР заявили о задержании двух бойцов ВСУ

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики задержали двух военнослужащих ВС Украины, пытавшихся пересечь "серую зону" у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики.

"Так, сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14 отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую "серую зону" бдительными военнослужащими Народной милиции ЛНР", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в ходе первичной беседы с украинскими силовиками, было установлено, что в подразделениях 14 бригады, кроме всего прочего, отсутствует воинская дисциплина и желание участвовать в боевых действиях.

"По словам задержанных, с момента введения так называемой операции объединенных сил обстановка в подразделении только ухудшилась, некомплект личного состава увеличивается, участились случаи самовольного оставления частей, а также среди личного состава, оставшегося в подразделениях, стало нормой игнорирование или прямой отказ от выполнения приказов командиров", — уточнил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.