Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в субботу встречу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, сообщила на своей официальной странице в Facebook администрация южнокорейского президента.

Это уже вторая по счету встреча двух лидеров. Первая состоялась в апреле этого года. Саммит проходил в субботу с 15.00 до17.00 (с 9.00 до 11.00 мск).

"Два лидера повели откровенный обмен мнениями для того, чтобы осуществить декларацию 27 апреля и успешно провести саммит Северной Кореи и США", — сообщил пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан. Он уточнил, что согласно двусторонней договоренности, президент Мун Чжэ Ин объявит о результатах встречи в воскресенье в 10.00 (4.00 мск).

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.