"Почему я не удивлена?": в соцсетях обсуждают нападение на фанатов в Киеве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В соцсетях отреагировали на новость об избиении болельщиков "Ливерпуля", на которых, по их же собственным словам, набросились как "стая собак".

Правозащитница Галина Запорожцева отметила, что во время Чемпионата Европы по футболу-2012, часть матчей которого также проходили на Украине, ничего подобного не было.

"Скажите, а мы не предупреждали, что Украину превратили в Сомали?

Вспоминая, как прошло Евро-2012 (без единой драки и нарушений правопорядка) теперь можно дать оценку предыдущей власти и нынешнему режиму", — написала она.

"Не могу удержаться, но у нас в Донецке, когда были игры, такого не случалось", — вспоминает Виктория Корсаюцкая.

"Нападавших двадцать, задержали двоих! Реформированная полиция может задерживать только пенсионеров на рынках и пьяниц на лавках!", — пишет Вера Недомолкина.

"А куда смотрит полиция? Зачем вообще нам нужно содержать ее, если она не выполняет своих обязанностей?", — пишет Ольга Кашутина.

Некоторые пользователи нашли связь между нападавшими и событиями на Майдане.

"Позорище Майдана и майданутых. Английские СМИ назвали бандитов в масках, напавших на болельщиков Ливерпуля — "как собаки". А когда в 2013-14 такие же нападавшие в балаклавах с битами и пистолетами атаковали Киев, то Великобритания поддержала Майдан, все избиения и убийства. Теперь проглотите. В Киеве сейчас полиции и нацгвардии больше, чем жителей и гостей. Как же случилось, что произошло такое нападение и разгром ресторана, а задержаны только двое? Остальным дали уйти?", — задается вопросом киевлянка Ева Русина.

"Британцам очень доходчиво показали, что Майдан — это не очень весело", — пишет Юрий Ткачев из Одессы.

Нашлись и те, кто в контексте произошедшего вспомнил о России.

"Фантастическая встреча! Добро пожаловать в наше безумие! Спасибо, что приехали. А ливерпульцы сделают свои выводы — побили их русские. Мы для них все из под одной матки", — пишет Марина Зернина, уроженка Северодонецка.

"В центре Киева жестоко избили болельщиков Ливерпуля и разгромили ресторан, где они обедали. <…> И почему я не удивлена? Но опасно, по мнению британских СМИ, в России. А где еще?", — написала Мила Иванова.

Некоторые пользователи, впрочем, решили, что болельщики Ливерпуля должны быть довольны.

"Вы прикалываетесь? Фанам Ливерпуля это как конфетка, они только размялись. Посмотрите на эти хитрые и довольные рожи. Это был спусковой крючок. В понедельник будем подсчитывать потери и достижения", — пишет Алекс Мирный.

"Для настоящих фанатов это праздник и выброс адреналина. Диванным клопам не понять", — пишет Людмила Чупахина.