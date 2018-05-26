Военный эксперт оценил текст National Interest о "худшем кошмаре" НАТО

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперт военного журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Гвозденко оценил для RT статью The National Interest о "худшем кошмаре" НАТО.

Ранее в блоге журнала появилась публикация политолога Чарли Гао о том, что "худший кошмар" Североатлантического альянса — "вооруженный до зубов Калининград".

Автор отметил, что размещенные в регионе российские вооружения "значительно снижают зону действия американских и европейских войск".

"Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным", — отметил Гвозденко, добавив, что НАТО размещает свои американские вооружении совсем не там, где они должны находиться — на территории Европы, а не США.

Эксперт подчеркнул, что российские вооружения, включая ракетные комплексы "Искандер-М", от которых, по мнению автора статьи в The National Interest, исходит самая большая угроза, размещены в регионе исключительно в оборонительных целях.

Россия не размещала их там до тех пор, пока США не начали развертывать в Европе системы ПРО, отметил он.

"То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники всё ближе и ближе подбираются к нашим границам", — считает Дрозденко. Он добавил, что Россия точно не собирается наносить "первый удар".