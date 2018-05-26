Адвокат Винника объяснил, почему россиянина хотят убить

АФИНЫ, 26 мая — РИА Новости. Информация, которой обладает задержанный в Греции гражданин РФ Александр Винник, заставляет некоторых людей желать его смерти, заявил в интервью РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

Ранее источник агентства сообщил, что на жизнь Винника готовилось покушение в тюрьме в Греции.

По словам адвоката, известие о планируемом покушении "подтолкнуло Александра на некоторые действия", он попросил Мусатова "активизировать работу не только с точки зрения правовой и процессуальной, но и с точки гражданской позиции". Винник хотел, чтобы адвокат "донес до всех заинтересованных его желание помочь Российской Федерации".

"Он действительно подготовил заявление, я не могу это скрывать, но там содержатся сведения, распространение которых совершенно точно повредит российскому следствию и может повредить самому Александру. Есть лица, которые настолько не хотели бы видеть его в России, что желают ему смерти", — сказал Мусатов.

Винник, арестованный в Греции по запросу США по обвинению в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу BTC-E, мечтает вернуться в Россию и готов помочь российским правоохранительным органам расследовать киберпреступления. По словам адвоката россиянина, его подзащитный считает, что только в РФ ему могут обеспечить должную безопасность.

Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в Россию.