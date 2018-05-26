Адвокат назвал возможную причину готовившегося покушения на Винника

АФИНЫ, 26 мая — РИА Новости. Покушение на задержанного в Греции гражданина РФ Александра Винника готовилось из-за возможности его выдачи России, сказал в интервью РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

Винник арестован в Греции по запросу США, которые обвиняются его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Ранее стало известно, что правоохранительные органы Греции получили оперативную информацию о подготовке отравления Винника, в связи с чем приняты особые меры безопасности для его охраны.

"Можно по-разному анализировать причины, Александр сказал одно – "я слишком много знаю, и для многих в России на сегодняшний день было бы неудобно, если я окажусь на родине". Вероятно, данное покушение готовилось с тем умыслом, что возникла вероятность его возвращения в страну. Раньше в это никто не верил", — сказал Мусатов, отвечая на вопрос о причине планируемого покушения.

Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в Россию.