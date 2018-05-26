В Омане во время тропического циклона погиб ребенок

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб в результате тропического циклона "Макуну" в Омане, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление оманских властей.

Как ранее отмечалось, циклон обрушился на провинцию Дофар в Омане и влечет за собой ливневые дожди. Ранее сообщалось, что число людей, пропавших на острове Сокотра из-за вызванной тропическим циклоном "Макуну" непогоды, увеличилось до 40 человек.

"Власти Омана заявили о гибели 12-летней девочки, скончавшейся от ран в результате столкновения со стеной дома от сильных ветров, сопровождающих циклон", — говорится в сообщении телеканала.

В настоящее время циклон сместился в сторону южной оманской провинции Дофар, его "отголоски" в пятницу вечером дошли до столицы Омана Маската, где идут проливные дожди, сопровождаемые сильными порывами ветра.

Метеорологическая служба Саудовской Аравии предупредила, что с раннего утра субботы циклон может достигнуть отдельных районов королевства, в частности, на востоке и на юге страны, где пройдут ливни, а скорость ветра может превышать 20 метров в секунду, из-за чего в воздухе будет много пыли и песка.