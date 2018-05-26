Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (332)

Мужчина едет на велосипеде во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

Мужчина едет на велосипеде во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, рассказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 16 нарушениях перемирия.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 14 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили почти 30 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 19 мин; минометы 82 миллиметра – четыре мины; Мариупольское направление: гаубицы 122 миллиметра – пять снарядов; минометы 120 миллиметров – одна мина… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 263 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.