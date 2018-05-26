ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Южная Корея приветствует возобновление переговоров между США и Северной Кореей о проведении саммита, с соответствующим заявлением выступил официальный представитель президентской администрации Южной Кореи Ким Ый Гём.

"Очень удачно, что возможность диалога между Северной Кореей и США по-прежнему жива и не была прервана. (Президентская администрация) внимательно следит за прогрессом", — сказал Ким Ый Гём.

Ранее Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США ведут продуктивные переговоры с Северной Кореей о возобновлении саммита и что если это произойдет, то, скорее всего, его место и сроки останутся прежними — 12 июня в Сингапуре.

За день до этого американский президент объявил, что США отказывается от встречи на высшем уровне с Северной Кореей из-за "враждебных" заявлений Пхеньяна, который раскритиковал слова вице-президента США Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию.

МИД КНДР назвал Пенса "политическим болваном" и заявил, что Пхеньян может заставить США испытать "трагедию, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить" и что теперь только от США зависит, встретятся ли они с Северной Кореей "за столом переговоров или в ядерном противостоянии".

Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.